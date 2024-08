Cieneguilla: joven desaparece tras irse de viaje a Cusco hace una semana

Luis Alexander Aguilar Segura se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hermana Shesira Aguilar Segura se encuentra desaparecida desde el domingo 18 de agosto. Ella viajó desde Lima hacia Cusco, pero no saben nada de ella desde esa fecha y están sumamente preocupados.

Su familia solicita el apoyo de las autoridades correspondientes, ya que la joven de 22 años dijo que regresaría el martes 20 y no dio mayores detalles al respecto de este viaje. Sin embargo, no saben nada de ella desde la mañana de aquel domingo y no ha vuelto a su casa, ubicada en el distrito limeño de Cieneguilla.