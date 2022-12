Pasajeros varados en Ica: "El hotel cobra 5 soles por entrar al baño, no podemos continuar así”

Desde Ica llegaron al Rotafono de RPP varios casos de bloqueo de carreteras en distintos puntos de la Panamericana Sur, en los cuales varias personas se han quedado varadas y necesitan llegar a sus respectivos destinos porque ya no pueden sostenerse en dichas condiciones.

La señora Karen Gutiérrez reportó que se encuentra cerca en la localidad de Guadalupe, que se ubica en el distrito de Salas, provincia de Ica. Ella narró cuál es la situación en la que viven todos los ciudadanos que se quedaron estancados en esa zona, la cual es deplorable e inhumana.

La mujer contó que la gente no tiene dinero suficiente para seguir sobreviviendo, ya que los establecimientos del lugar han subido los costos de sus productos y de sus servicios. Además, no hay muchos servicios porque están lejos y la policía no deja que las personas caminen o avancen por los manifestantes.

Del mismo, contó que los niños y los ancianos necesitan ser atendidos y sus estados de salud empeoran y se ponen en peligro con el correr de los días porque las condiciones de salubridad son pésimas. También, mencionó que los protestantes están ubicados en el sector de Barrio Chino y no dejan pasar a ningún vehículo o camiones.