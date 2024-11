Comas: denuncian maltratos a niños con habilidades diferentes en un centro terapéutico [VIDEO]

Respaldo del abogado

El abogado de los padres se pronunció al caso e indicó que el director del Cetdin no fue intervenido debido a que las pruebas -los videos- no son actuales. Es decir, no califican como delito de flagrancia; de lo contrario, si hubiera tenido la orden de detención. Así que solo estuvo unas horas en la comisaría y se retiró.

Además, manifestó que el proceso continuará y la carpeta fiscal será enviada a la Fiscalía de Familia y la del Ministerio Público, para que dichas entidades hagan las investigaciones correspondiente.