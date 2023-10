Comas: padres de familia piden ayuda para encontrar a su hija de 16 años desaparecida hace 20 días

Pistas sobre el paradero de la menor

La ciudadana señaló que en la cartera de su hija encontró un número de celular: 967403281. Su cuñada llamó a ese teléfono y pudo conocer que le pertenecía al joven Jean Franco Quispe Salas, quien vive en la zona de Collique, en Comas. La mamá pensó que su pequeña estaba con este hombre, pero no era así.

Rogelia Espinoza manifestó que aquel 14 de octubre fue a la casa de esta persona, pero no encontró a Estefani. No obstante, él dijo que su hija le compartió fotos y le reveló que estaba embarazada, pero afirmó que no ha tenido ningún contacto sexual con la menor de 16 años.