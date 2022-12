Pasajeros denuncian que vándalos piden dinero y cerveza para dejarlos pasar por las vía bloqueadas

Sujetos piden cerveza para pasar en Cusco

Leopoldo Vera Luza reportó que una situación parecida a la de Rubén Cruz sucede en la región del Cusco. El señor es un agricultor, al igual que su padre; ambos fueron a su chacra a trabajar en el centro poblado de Puquín, ubicado en el distrito de Santiago, pero han tenido dificultades debido al bloqueo de carreteras.

El hombre manifestó que en el camino no solo se toparon con un grupo de manifestantes, sino que entre estos había vándalos que exigían dinero para poder pasar. Sin embargo, lo más sorprendente que dijo fue que algunos pedían bebidas alcohólicas y no hay presencia policial que controle la zona.

"Se está tergiversando todo lo que viene a ser el derecho de la protesta. Mi padre y yo trabajamos en la tierra y tuvimos que viajar de emergencia porque la cosecha estaba saliendo muy mal. Lo que pasa es que a nuestro regreso del viaje que vine a hacer a la provincia de Limatambo una hora y media, pues nos demoramos más de seis por los piquetes que existen en la carretera, en ciertos tramos que dificultan el paso”, declaró.

“Lo que pasa es que estos protestantes son vándalos bloquean las carreteras y piden dinero, incluso piden cerveza. En este caso protestantes estaban ebrios y nos pidieron cerveza para poder retirar las piedras y pasar. En otro piquete más adelante nos pidieron 10 soles y a la vista que yo me negué a pagar empezaron a tirar piedras al auto. Hay mucha gente que vive del campo como nosotros que se perjudica”, agregó.

“Hay más de 300 camiones que no llegan a la ciudad a abastecer los mercados. La gente no va a poder comer y no solo eso, gente que también vive lejos y necesita servicio de salud", puntualizó el señor Vera Luza.