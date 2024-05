Familia busca a adulto de 79 años que desapareció tras salir del hospital Alcides Carrión

Regina del Pilar Perales Quintana se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su abuelito, Manuel Perales Ayala (79), quien se perdió el 15 de mayo tras salir del hospital Daniel Alcides Carrión, ubicado en el Callao.

El adulto mayor y su esposa aguardaban ser atendidos en el referido nosocomio; sin embargo, el anciano no mantuvo la calma y salió raudamente del establecimiento alrededor de las 10:30 a.m., según contó su nieta. Desde esa fecha no saben nada de él.

Características del desaparecido



Manuel Perales Ayala mide 1.50 metros y es de contextura delgada. También es de tez trigueña, ojos castaños claros, cabello blanco y nariz angular.

La familia de Manuel Perales se encuentra muy preocupada por encontrarlo. Si usted lo ha visto o tiene alguna información, debe comunicarse al 904 391 217.