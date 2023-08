Más de 20 familias permanecen en la calle tras ser desalojadas en el Rímac

Desalojo por orden judicial

La medida fue ejecutada la mañana del miércoles 2 por una orden judicial. Más de 200 policías se encargaron de retirar a las familias a pesar de que aseguran que no tenía conocimiento de ello.

Las puertas de la casona fueron soldadas por el propietario. Un vecino desalojado afirmó que pagaban entre 10 y 15 soles diarios por alquiler y no contaban con contrato. Los pagos se registraban en un cuaderno y no les entregaban recibo.