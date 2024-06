Hallan a menor de 13 años en la selva luego de un mes de búsqueda

Hallados en Atalaya

El coronel García Sánchez explicó que una nueva geolocalización ubicó a la menor y los otros involucrados en la provincia de Atalaya donde fueron ubicados en una vivienda de material rústico en una zona agreste y alejada.

Para llegar a la zona, los efectivos policiales tuvieron que trasladarse 14 horas en auto y 10 horas en lancha. La menor fue hallada en buen estado de salud y se le practicó los exámenes médicos de rigor.

Su madre Joselyn viajó a la ciudad de Pucallpa para darle el encuentro a su hija mientras que los otros tres acompañantes fueron detenidos y puestos a disposición de la fiscalía.

Desaparición en mayo

La menor de 13 años desapareció el viernes 10 de mayo tras salir de su domicilio ubicado en el pasaje Santa Rosa, en el asentamiento humano Villa Canta, en el distrito limeño de Independencia. Joselyn Huayta se puso en contacto con el Rotafono de RPP Noticias para pedir ayuda para localizar a su menor hija.

Su madre contó que ese viernes, alrededor de las 7:00 a.m., la adolescente le dijo que le dolía el estómago y no se sentía dispuesta para ir al colegio; por lo que, Joselyn le dijo que podía quedarse a reposar en casa. La señora salió hacia su trabajo y retornó en la tarde; sin embargo, indicó, que al entrar al cuarto de la menor vio una carta encima de la cama en la que expresaba que se sentía sola y que se estaba yendo de casa porque no le prestaban atención.

Los padres se percataron que la adolescente se llevó una mochila con algunas prendas de vestir. Asimismo, el padre de la menor se dispuso a llamar a su hermano y su sobrino, ya que ellos vivían en la misma casa que la menor. No obstante, el celular de sus parientes estaba apagado. Joselyn entró a la habitación de su cuñado y vio que no había ropa en su clóset y tampoco estaba su computadora de escritorio.