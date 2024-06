Huancavelica: continúa la búsqueda de profesor que desapareció hace más de cinco meses tras salir de una fiesta

Han pasado más de cinco meses después de la desaparición de Adolfo Condori Paytán, un profesor que asistió a una fiesta costumbrista el pasado 24 de enero, en Huancavelica. A través del Rotafono de RPP, se dieron todos los detalles.



El hecho sucedió cuando el profesor salió de una fiesta, que organizaba un familiar. Al promediar las nueve de la noche, salió de la plaza San Cristóbal rumbo a su domicilio. Sin embargo, cuando el profesor intentó tomar un taxi, la unidad no lo recogió por el estado etílico en el que se encontraba, según indica la familia.



Luego de ello, se ve que el hombre, de 52 años, sigue avanzando cerca del río, pero debido al pasto ya no se logra rastrearlo más. Una testigo aseguró haber escuchado gritos de auxilio, pero no pudo hacer más debido al miedo y la lejanía del lugar.



Una primera hipótesis que manejaba la familia es que el hombre cayó al río, pero son cinco meses que están en la búsqueda y ni siquiera han encontrado su cuerpo en la represa.

Otro dato a resaltar es que desde el celular del profesor han llamado a la familia pidiendo dinero, pero no hay ningún indicio más. La familia pide a las autoridades que ayuden a rastrear el GPS del celular del hombre, quien era muy conocido en la ciudad.