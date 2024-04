Independencia: adolescente de 15 años desaparece tras salir de su casa hace seis días

¿Cómo se perdió la menor?

Ruth Trujillo contó que ella trabaja como vendedora ambulante en la calle y los fines de semana lleva a su hija Emelin, quien es la mayor de todos sus hermanos, para que la ayude en las labores. Aquel sábado hizo lo mismo, pero pasado el mediodía su hija le pidió permiso para volver a su vivienda.

La madre le aceptó y dejó a Emelin en su hogar, pero se llevó a la menor de sus hijas, la que tiene cuatro años. Unas horas después, Emelin la llamó para decirle que cocinará arroz con huevo y le pidió que le deposite dinero a la vecina para poder adquirir los productos. La señora le contestó que le pidiera a la tienda nomás.

Eso fue lo último que supo de su hija y fue a las 8.00 p. m. aproximadamente. Ruth llegó a su casa una hora después y ya no estaba Emelin. Cuando les preguntó a sus otros dos hermanos que estaban con ella, le dijeron que no sabían porque estaban durmiendo. No supo más de su pequeña.