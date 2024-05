Independencia: adolescente desapareció hace cinco días tras salir de su domicilio en asentamiento humano Villa Canta

Valery Nataniel Puma Huayta, de 13 años, se encuentra desaparecida desde el viernes 10 de mayo tras salir de su domicilio ubicado en el pasaje Santa Rosa, en el asentamiento humano Villa Canta, en el distrito limeño de Independencia. Joselyn Huayta se puso en contacto con el Rotafono de RPP Noticias para pedir ayuda para localizar a su menor hija.

Su madre contó que ese viernes, alrededor de las 7:00 a.m., Valery le dijo que le dolía el estómago y no se sentía dispuesta para ir al colegio; por lo que, Joselyn le dijo que podía quedarse a reposar en casa. La señora salió hacia su trabajo a las 8:30 a.m. y retornó a las 2:00 p.m.; sin embargo, indicó, que al entrar al cuarto de la menor vio una carta encima de la cama que la dejó sin palabras.

En la carta, la adolescente expresaba que se sentía sola y que se estaba yendo de casa porque no le prestaban atención. Inmediatamente después, Joselyn llamó al padre de Valery, el señor David Puma, para contarle lo que sucedido.

Denuncia en la comisaría

David le dijo que ponga la denuncia en la comisaria lo más pronto posible hasta que él llegara al domicilio. Los padres se percataron que Valery se llevó una mochila con algunas prendas de vestir. Asimismo, el padre de la menor se dispuso a llamar a su hermano y su sobrino, ya que ellos vivían en la misma casa que la menor.

No obstante, el celular de sus parientes estaba apagado. Joselyn entró a la habitación de su cuñado y vio que no había ropa en su clóset y tampoco estaba su computadora de escritorio. Los padres de Valery no saben nada del tío ni su hijo desde que desapareció la adolescente; lo que ha causado sospechas en los progenitores.

Características de la desaparecida

Valery Nataniel Puma Huayta es una adolescente de 13 años. Es de tez trigueña, contextura delgada, tiene ojos negros, cabello castaño oscuro, nariz aguileña, boca mediana y mide 1.65 metros. La última vez que la vieron iba vestida con pijama con polo amarillo y pantalón rosado.

Si usted la ha visto o tiene información sobre su paradero comuníquese de inmediato al siguiente número: 998967364.