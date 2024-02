Independencia: joven desapareció luego de salir de su centro de labores hace cuatro días

Familiares de Elisa Yudith Dextre Huánuco se comunicaron con el Rotafono de RPP Noticias para reportar su desaparición desde el pasado jueves 8 de febrero tras salir de su trabajo en la avenida Túpac Amaru, ubicado en el distrito limeño de Independencia.

Los familiares de la joven de 28 años cuentan que ella salió, como todos los días, hacia su centro de labores a las 8.30 a.m. Su jefe informó a la familia que llegó a las 9 a.m. como siempre, realizó sus ventas y alrededor de las 10 a.m. pidió permiso para salir indicando que tenía que ir con su hermano a un colegio para ayudar a buscarle vacante a su sobrino. Sin embargo, indican que esto nunca pasó, ya que no tenían dicho requerimiento.

Su tíos, primos y hermano se dieron cuenta que algo sucedía cuando la joven no llegó durante la noche, ya que ella solía llegar de 7 a 8 p.m., pero decidieron no alarmarse y esperaron al viernes 9 de febrero. Ellos pensaban que posiblemente estaba con una amiga o se fue a algún sitio olvidando avisar.

Al darse cuenta de que no contestaba el teléfono y que su última conexión en WhatsApp fue el jueves a las 11.30 a.m. decidieron interponer el sábado 10 una denuncia formal por desaparición. Acudieron a la comisaría de Independencia y les dieron un número para hacer seguimiento al caso, pero a la fecha nadie les contesta.