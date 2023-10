Independencia: vecina pide ayuda tras derrumbe de piedras en su casa

Derrumbe en Independencia

La ciudadana narró que a las 5.50 a. m. de aquel sábado escuchó un estruendoso ruido en las afueras de su vivienda. Ella se fijó y era unas rocas cayendo en la parte trasera de su hogar. Este derrumbe causó daños significativos, ya que destruyó el cuarto de su hermano; por lo que, no tiene donde dormir actualmente.

Martinez Hidalgo dijo que intentó comunicarse con su vecina, quien no vive ahí, pero no pudo y le dijeron que estaba de viaje. Por esta razón, buscó ayuda en la directiva del asentamiento humano donde vive, pero no obtuvo respuesta alguna. También, puso una denuncia en la Municipalidad de Independencia y le dijeron que Defensa Civil iba a acudir a su casa.

No obstante, a la fecha de hoy, martes 24 de octubre ninguna entidad ha ido. Mientras tanto, las lluvias continúan y las piedras siguen colapsando. Por ello, pide apoyo de las autoridades para que la apoyen y se pongan en contacto con la persona responsable, ya que puede ocurrir un accidente en cualquier momento.