INSN: Madre logró sacar cita para su hija que sufre de epilepsia

La denuncia de Mayra Tuñón presentada ante el Rotafono de RPP tuvo eco en las autoridades del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña. Tras más de un año de búsqueda su hija de 10 años podrá ser vista por un neurólogo como parte del tratamiento que recibe por la epilepsia que padece.

Representantes del INSN de Breña se comunicaron con la madre para ayudarla a sacar una cita en la fecha más próxima posible.

Este viernes Mayra se acercó al hospital y esta vez pudo obtener la cita tan esperada para el 19 de agosto a las 10 de la mañana.

Mayra Tuñón agradeció al Rotafono de RPP por lograr que su caso llegue a las autoridades respectivas. “Muchas gracias de verdad, por que sin ustedes no hubiera podido tener la atención para mi niña”, declaró Mayra.

Un año para conseguir cita

La madre de familia contó que ella y su padre, David Tuñón, vienen batallando para poder lograr tener una atención con un neurólogo en el conocido centro de salud para Kamila Cosetito Tuñón, quien necesita un control de dosis en sus medicamentos para poder sobrellevar la enfermedad.

“Hace más de un año he querido que me den cita para neurología porque mi hija sufre de epilepsia, y hasta el momento no tengo razón de que me quieran dar cita”, aseguró Mayra.

David Tuñón, quien es el abuelo y encargado de cuidar a Kamila mientras la mamá trabaja, aseveró que ha notado cambios de comportamiento en su nieta que fueron advertidos por un especialista quien precisó las consecuencias de no llevar el debido seguimiento de la enfermedad.

“Quien me ayuda con las citas es mi padre, que va al hospital del Niño y siempre le dicen que regrese en un mes, dos meses, que espere. No solo ha ido presencial, sino también por llamada, y hasta el día de hoy no tengo cita para atenderla”, continuó Mayra.

Efectos secundarios del tratamiento

Por otra parte, Mayra reveló que los jarabes que toma Kamila le producen efectos secundarios que originan un gran malestar en la pequeña.

“La medicina que ella toma tiene efectos secundarios (...) como tirarse al suelo, gritar, mostrar mucho su fastidio, porque en cada niño es diferente, y a veces eso pasa en mi niña, entonces de verdad, yo quisiera que la atiendan para ver cómo está, si estoy haciendo bien en darle la misma dosis o necesita más dosis”, aseveró.

La madre de familia pide que por favor se le pueda brindar una cita en el área de neurología para que un especialista pueda llevar el control de dosis correctas que necesita Kamila.