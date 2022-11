Jicamarca: vecinos piden ayuda para adulto mayor en estado de abandono

Los vecinos de la zona de Jicamarca piden ayuda a las autoridades para atender a un adulto mayor, quien responde al nombre de ‘Pablo’, que permanece abandonado a un lado de la avenida El Sol.

Un colchón y el techo de una mototaxi son el único refugio del anciano que se ganaba la vida como chatarrero. María Cabrera, vecina de la zona, detalló al Rotafono de RPP Noticias que el adulto mayor no se encuentra bien de salud y que, según indicó, el personal del centro de salud Pedro López Guillén no atiende al anciano a pesar de los pedidos.

“El señor Pablito es un vecino que vendía chatarra en Jicamarca. Se encuentra muy delicado de salud, requiere atención médica con mucha urgencia porque no se puede mover del lugar donde está. Parece que tuviera fracturas en el cuerpo", contó.

“Hemos acudido al centro de salud, pero no hacen nada. Ellos quieren que alguien se responsabilice. La Policía solo viene, toma nota y se va”, agregó.

La madre de María, en un acto de solidaridad, trata de ocuparse de la alimentación de ‘Pablito’, quien no tiene una familia que se haga cargo de él. No obstante, esta ayuda no es suficiente para una persona que requiere de un cuidado específico y de un lugar donde reposar.

“El señor no se puede parar y hace sus necesidades en el lugar donde se encuentra”, dijo la mujer al detallar las condiciones en las que se encuentra el adulto mayor, y pedir la intervención de las autoridades municipales y gubernamentales.