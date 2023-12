Joven con epilepsia necesita silla de ruedas neurológica para movilizarse

Luciana Indira Mayuri Sanabria, es una joven de 19 años que padece de epilepsia; enfermedad que causa convulsiones que afectan el cerebro. Tras haber contraido una infección respiratoria, no tiene control de su cuerpo, no puede caminar, no tiene control de sus esfínteres y no puede comunicarse.

A través del Rotafono de RPP Noticias, María Cristina Sanabria Parco y Shirley Ruth Sanabria Villanueva, tía y madre de la paciente respectivamente, pidieron apoyo del empresariado para conseguir una silla neurológica para la joven, ya que explican que no tienen los medios económicos para costear el elemento.