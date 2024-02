Joven perdida en Independencia apareció golpeada en Canta y está grave en el Hospital Sergio Bernales

Familia de la joven exige justicia

Álex Dextre exige justicia para que la policía inicie las investigaciones respectivas y descubran lo qué ha pasado; así como, encuentren la identidad del posible agresor. Él dijo que su hermana no tenía ninguna relación sentimental o que, en todo caso, no le ha dicho nada. Por lo que, no sospechan de ninguna persona.

También, pidió el apoyo de las autoridades de salud para que agilicen los trámites burocráticos y le den prioridad y facilidades para que su hermana Elisa se haga las pruebas requeridas. Y es que su salud es de gravedad y cada minuto que pasa es clave para que mejore o empeore.