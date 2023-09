Junín: adultos mayores en situación de vulnerabilidad no reciben pensión 65 desde hace un año

Suspensión de pensión 65

La pareja recibió con normalidad su pensión hasta el mes de agosto, sin embargo, afirman que en setiembre cuando acudieron a la municipalidad de Pichanaqui, les dijeron que ellos ya no estaban en el padrón y no eran aptos para recibir la pensión.

Ricardo y Osilia cree que inspectores acudieron a su vivienda y habrían tomado la decisión que ya no sean parte de la lista de beneficiarios pese a que son personas en extrema pobreza.

El Rotafono de RPP verificó que la pareja aparece hasta el mes de agosto del 2022 en el padrón de afiliados, el padrón es bimensual por lo que no se pudo verificar si aparecían o no en el mes de setiembre, sin embargo, se observa que en octubre ya no son parte de los beneficiarios.

En la página web de consultas de Pensión 65, se encontró que tanto Ricardo como Osilia califican para ser usuarios del programa, sin embargo, llevan un año con la pensión suspendida sin previo aviso.