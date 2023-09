Junín: menor de 2 años fue atropellado y necesita urgente ayuda médica

No hay especialistas

La madre del menor, Valeria Quispe, explicó que en el hospital regional no cuentan con especialistas para la atención del niño, pues necesita ser operado y atendido por sus diferentes lesiones. Por ello, solicitaron al centro de salud regional pedir una referencia al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, ubicado en Lima. Sin embargo, no han respondido la solicitud hasta el momento.

El hospital regional Demarini se comunicó con otros centros médicos para referir al niño, como el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y el Hospital Nacional Dos de Mayo, estos hospitales informaron que no cuentan con camas disponibles.

“Me han dicho que se van a comunicar conmigo para que lo puedan trasladar. Pero yo quiero que lo trasladen ya mismo. (…) No veo nada, no me dicen hasta el momento nada. Pido que me apoyen, el bebé está llorando”, dijo la madre del menor muy afectada.

La familia del niño solicita apoyo para que un centro de salud especializado lo atienda en Lima, pues su estado es grave.