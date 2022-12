Bebé enfermo está varado y madre pide pase humanitario por bloqueos en La Libertad

Testimonio de la madre

"El bebé está con diarrea y no se qué hacer. Se deshidrata la criatura cuando está así y no tengo dónde comprar pañales porque no hay tienda por aquí cerca, están lejos. Estamos desde el domingo en la noche acá”, declaró la señora Ana María Torres Piedra sobre la situación de su hijo.

Asimismo, señaló que está desesperada y que la gente con la que está ya no puede ayudarla más. “Solamente le doy puro pecho porque no quiere nada. No me he alimentado, no hay con qué, la plata ya se terminó y no hay acá. La gente apoya, pero también ellos no van a dar. No se qué hacer con mi criatura, le puede hacer algo", expresó.

La mujer exhortó a que las autoridades colaboren para que la carretera se desbloquee y los buses y autos puedan avanzar o en todo caso para que los manifestantes den una tregua y las personas afectadas o en malas condiciones de salud puedan moverse y ser atendidos.