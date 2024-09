Joven que desapareció hace varios días en Gamarra logró reencontrarse con su familia

La familia de Maxwell Sun Huamaní se encuentra feliz, luego que el joven fuera encontrado, en Cieneguilla; tras haber desaparecido el pasado 3 de septiembre, en el distrito limeño de La Victoria. A través del Rotafono, la madre del joven, Josefina Huamaní y su tío, Jorge Rojas, contaron todos los detalles.

Fueron cuatro días de angustia los que vivieron los familiares de Maxwell, hasta que este sábado, en la madrugada, una llamada les informó que el joven había aparecido.

“A la una de la mañana, recibí una llamada de una señora que (me decía que) en la Comisaría de Cieneguilla se encontraba mi hijo. Inmediatamente, me comuniqué con el policía de turno, quien me dijo que el joven se encontraba en las instalaciones”, indicó Josefina.