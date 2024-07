La Victoria: paciente reporta que le dieron una cita en cardiología para el próximo año

Merali Silva Vasquez es una paciente que sufre de insuficiencia cardíaca y se trata en el Hospital Nacional de EsSalud Guillermo Almenara, en Lima, debido a que cada año, se realiza un monitoreo Holter para estudiar el estado de corazón. Sin embargo, este año, la mujer de 35 años, no podrá someterse a ese estudio debido a que le dieron una cita para el 2025.



El esposo de Merali, Nestor Quiñonez Reyes, se comunicó con el Rotafono de RPP debido a que se siente indignado y preocupado por la salud de su esposa, quien tendrá que esperar hasta el 4 de abril del 2025 para ser atendida.



“El doctor cada año le manda para que haga el Holter, (...) cuando voy a sacar cita al módulo, me dicen que no hay cita hasta el próximo año”, indicó Nestor Quiñones.

Nestor Quiñonez también afirmó que su esposa es una paciente de alto riesgo, cada mes recibe sus medicamentos correspondientes y cada año pasa por este tipo de exámenes, por lo que hizo un llamado a las autoridades a prestarle la atención que necesita.



Merali Silva sufre de insuficiencia cardíaca desde hace seis años y está muy preocupada por su estado de salud. Ella y su esposo esperan que el examen pueda realizarse antes debido a que tienen al cuidado dos niños menores de edad.