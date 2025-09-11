menu
Lima: gestionan salida de peruana varada en Nepal tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Stefanny Bedoya ha recibido el apoyo de los funcionarios de Cancillería y ya se tramita su nuevo pasaporte para que pueda retornar a Barcelona donde reside hace siete años, informaron sus familiares.
| | Laura Urbina Saldaña
Sonia Alejos dijo a RPP que las autoridades peruanas han ayudado a su hija para que pueda tramitar su pasaporte en el consulado de la India.
Sonia Alejos dijo a RPP que las autoridades peruanas han ayudado a su hija para que pueda tramitar su pasaporte en el consulado de la India.

Se agilizan los trámites para evacuar a la peruana Stefanny Bedoya Alejos, de 37 años, quien se encuentra varada en Katmandú, en el país asiático de Nepal, luego de que sus familiares pidieran ayuda a través del Rotafono de RPP.

Desde el distrito limeño de Magdalena del Mar, Sonia Alejos dijo a RPP que las autoridades peruanas han ayudado a su hija para que pueda tramitar su pasaporte en el consulado de la India, a fin de que pueda salir lo más pronto de Nepal, país en el que se registran violentas protestas contra el gobierno por corrupción.

La madre de la joven agradeció a RPP por la difusión del caso e hizo un nuevo llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se acelere el proceso de emisión de un nuevo pasaporte para su hija, dado que sus documentos, ropa y dinero se quemaron en un hotel donde se alojaba.  

“En primer lugar quiero agradecerles a RPP, que por intermedio de ustedes se han movilizado también la prensa y todo. Gracias a Dios, le tomaron la huella a mi hija, pero lo que quiero es que se acelere lo más pronto posible el trámite de su pasaporte”, expresó.

La principal preocupación es que Stefanny se quede sola en Nepal si el trámite se alarga, ya que sus compañeras ya están regresando a sus países. La joven tiene un vuelo a Barcelona para el 16 de septiembre, pero podría perderlo.

Stefanny Bedoya se encuentra desde el 7 de septiembre en Nepal y no tiene medicamentos para continuar con su tratamiento contra la anemia. La agencia de viaje donde trabaja la envió a ese país, pero ahora solicita ayuda para regresar a Barcelona, donde reside hace siete años. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

Gestionan pasaporte de peruana Peruana varada en Nepal Rotafono Protestas en Nepal Relaciones Exteriores Lima Barcelona
