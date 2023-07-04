Lince: familia logró encontrar a adulto mayor con Alzheimer que desapareció tras salir de su casa

Macedonio Gutierrez tiene 72 años, mide 1.63 metros, de tez mestizo, nariz aguileña, contextura delgada, ojos y cabellos castaños.
Los días de angustia terminaron para Giancarlo Gutierrez quien logró reunirse con su padre Macedonio Gutierrez Beas, de 72 años, quien fue encontrado luego de haberse perdido por más de 24 horas tras salir de su vivienda en el distrito limeño de Comas.
Giancarlo contó que un sereno encontró a su padre, quien padece de Alzheimer, deambulando y desorientado por la avenida Arequipa, muy cerca a conocidos restaurantes, en el distrito limeño de Lince.
El agente de seguridad lo identificó y llamó a la Policía Nacional, la cual finalmente se comunicó con la familia para darle la buena noticia.
"Su apoyo nos dio esperanza y permitió que más personas se sumen"
Giancarlo Gutierrez agradeció el apoyo que le brindó el Rotafono de RPP al difundir la denuncia de desaparición, hecho que contribuyó a la que la comunidad se sume a la búsqueda del adulto mayor.
“Agradezco profundamente a Rotafono por ayudarnos en la búsqueda de mi papá, este fue un periodo de angustia y de no saber qué más hacer. Sin embargo, su apoyo nos dio esperanza y permitió que más personas se sumen. Gracias de todo corazón por ayudarnos cuanto más lo necesitamos”, Giancarlo Gutierrez.
La desaparición del señor Macedonio se dio el pasado 20 de julio al promediar las ocho de la mañana cuando el adulto mayor salió de su casa, situada en la Cooperativa de Vivienda Primavera sin avisar a sus familiares. Al darse cuenta de la ausencia de Macedonio salieron a buscarlo, pero no lograron encontrarlo.
El abuelito padece de la enfermedad de Alzheimer y siempre lleva una cadenita con un GPS para que sus familiares puedan ubicarlo, sin embargo, aquella vez, tuvo un problema debido a que la cadenita se mojó.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.