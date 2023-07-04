Lince: familia logró encontrar a adulto mayor con Alzheimer que desapareció tras salir de su casa

Los días de angustia terminaron para Giancarlo Gutierrez quien logró reunirse con su padre Macedonio Gutierrez Beas, de 72 años, quien fue encontrado luego de haberse perdido por más de 24 horas tras salir de su vivienda en el distrito limeño de Comas.



Giancarlo contó que un sereno encontró a su padre, quien padece de Alzheimer, deambulando y desorientado por la avenida Arequipa, muy cerca a conocidos restaurantes, en el distrito limeño de Lince.

El agente de seguridad lo identificó y llamó a la Policía Nacional, la cual finalmente se comunicó con la familia para darle la buena noticia.

"Su apoyo nos dio esperanza y permitió que más personas se sumen"

Giancarlo Gutierrez agradeció el apoyo que le brindó el Rotafono de RPP al difundir la denuncia de desaparición, hecho que contribuyó a la que la comunidad se sume a la búsqueda del adulto mayor.



“Agradezco profundamente a Rotafono por ayudarnos en la búsqueda de mi papá, este fue un periodo de angustia y de no saber qué más hacer. Sin embargo, su apoyo nos dio esperanza y permitió que más personas se sumen. Gracias de todo corazón por ayudarnos cuanto más lo necesitamos”, Giancarlo Gutierrez.