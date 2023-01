Cinco historias de la app del Rotafono que destacaron desde su lanzamiento

Familia de Comas se salvó de un poste inclinado

Durante los últimos meses, varios postes a punto de caerse de diferentes regiones del país llegaron a la aplicación del Rotafono. A mediados del mes de octubre, Milagros García Ilave expresó su malestar porque había una columna inclinada frente su casa y temía que colapse sobre las vivienda aledañas.

Esta estructura estaba ubicado en la avenida Héroes del Alto Cenepa, distrito limeño de Comas. La señora manifestó que reportó varias veces a la empresa responsable, pero no le hician caso y llevaba inclinado alrededor de un mes.

Luego de que Rotafono reportó el caso, unos trabajadores se acercaron al lugar el miércoles 25 de octubre y arreglaron el poste. “Mi solicitud ha sido atendida por la empresa. He estado muy desorientada y a veces uno como ciudadano no sabe a quién acudir. Hay empresas que no nos hacen caso y tenemos que hacer bulla”, declaró la señora.