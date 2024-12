Lurín: joven es reportado como desaparecido tras salir de su casa hace 12 días

Ebergisto Cisneros es un padre de familia que se encuentra preocupado debido a que su hijo llamado Adrián Brayan Cisneros Orellana está desaparecido desde el pasado viernes 6 de diciembre. El señor se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a las autoridades respectivas.

El señor vive en Tarapoto, pero su hijo se marchó a la capital hace casi un año para vivir junto a su madre. Asimismo, tenía un trabajo y estaba con una de sus hermanas, quien justamente se dio cuenta que no estaba. Él rentaba un cuarto al costado de su hermana, a media cuadra de la casa.

La mujer se percató que no llegaba a su hogar; por lo que, fue a su centro de labores para preguntar por él y le dijeron que no había asistido. Por ello, se preocupó y por más que lo buscó por otro lados, no lo encontraron. Es así que hizo la denuncia el pasado domingo 8 en la comisaría más cercana.