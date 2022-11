Madre pide ayuda para obtener importante evaluación que permita operar a su hija con una malformación

Mira también Hospital Rebagliati: denuncian una mala intervención médica al colocar catéter a paciente

"Hago este reclamo porque el 24 de este mismo mes me sucedió lo mismo con las citas de Traumatología. Estuve llamando desde las siete de la mañana cada cinco minutos hasta las 6:40 de la tarde y cuando me contestaron me dijeron que ya estaban agotadas las citas", dijo.

"Todo esto me genera angustia porque mi hija necesita atención médica urgente, mi hija se va a operar. ¡Por favor ayúdenme porque estoy muy desesperada!", añadió.



Zulema Gallardo Campos señala que va de manera presencial al Hospital del Niño de Breña para solicitar la referida cita, pero le indican que debe llamar por teléfono.