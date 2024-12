Madre sobre accionar de la policía tras la desaparición de su hijo: “Ni caso me hace la comisaría"

María Lanci López se siente muy indignada debido a que no siente suficiente apoyo por parte de la comisaría tras poner la denuncia por la desaparición de su hijo José Acho Lanci, quien se perdió el pasado cinco de diciembre en el distrito limeño de Carabayllo.



A través del Rotafono, la madre expresó su malestar y aseveró sentirse como un juguete luego de que vaya tantas veces de la comisaría de Progreso ubicado en Carabayllo hacia la Dirincri ubicado en la avenida España, pero hasta ahora el caso no se deriva a la última instancia.



“Hice la denuncia el mismo día, hasta el día de hoy, ni caso me hace la comisaría, supuestamente me derivaron a la Dirincri, fui hace tres días, pero ahí me dijeron que no podían hacer nada porque la comisaría no le había derivado (el caso) aún. Estoy así todos estos días, no me ayudan. Hoy me dijeron para ir a las 7 de la mañana, pero fui, el mismo oficial que está llevando mi caso, fui y pregunté y me dijeron que era su día de franco”, indicó María Lanci.