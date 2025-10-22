Miraflores: familia encuentra a escolar de 15 años que desapareció cuando iba rumbo a su colegio

Rosa Candiotti se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su sobrino Fabiano Rodrigo Malmaceda Zúñiga, de 15 años, fue ubicado tras desaparecer por casi 24 horas cuando iba rumbo a su colegio, situado en el distrito limeño de Chorrillos.



Rosa afirmó que un residente quien había visto los anuncios publicados por redes sociales y en el Rotafono de RPP, llamó hoy por la mañana a la madre de Fabiano, Fabiola Zúñiga, e indicó que lo habían visto por el distrito limeño de Miraflores.



La madre acudió a la zona y pudo reencontrarse con su hijo Fabiano y volver juntos a su hogar. Ella agradeció que RPP haya colaborado con la difusión del caso.

“Me llamaron temprano indicándome que lo habían visto en Miraflores, uno de los chicos con los que había trabajado. En una primera instancia él (desaparecido) no quería hablar, y bueno hablaron con él, y dijo que iba a esperar en un cine de Larcomar. Ya estamos con él, muchísimas gracias por todo“, comentó la madre del menor, Fabiola Zúñiga.

