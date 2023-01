Miraflores: vecina pide ayuda para paloma que puso huevos en el séptimo piso de un edificio

Mira también Perro se escapó de hospedaje de mascota y dueña ofrece recompensa para ubicarlo en Lurín

Serfor no responde

“Da pena. Ya he llamado a Serfor muchas veces, he llamado a WhatsApp, a los bomberos, nadie puede venir a ayudarla. Es imposible para mí; además, no tengo la experiencia para poder ayudarla, son siete pisos", agregó la mujer.

Ella culminó diciendo que se nota la desesperación de esta paloma por no poder hacer nada para ayudar a sus huevillos, ya que no puede dejarlos solos e ir por paja, tallos, y ramitas para hacer un nido. El tiempo es fundamental en estos casos y las entidades deben llegar lo más rápido posible.