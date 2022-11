Mujer con enorme tumor en la mandíbula pide ayuda para ser operada en el INEN

La afectada está a la espera

El tumor volvió a crecer y de una forma más agresiva. Esta vez se sometió en el Hospital Hipólito Unanue y en dicho establecimiento no le pudieron dar un diagnóstico preciso, solo que es desconocido y posee un comportamiento incierto.

De esta forma, en el centro de salud gestionaron una hoja de referencia para que sea atenida en el INEN. Patricia Rojas fue a dicho lugar y le dijeron que su tía está en cola y que el trámite está en proceso. Esto debido a que no hay camas disponibles en el hospital ubicado en el distrito limeño de Surquillo.

Su sobrina cuenta que la señora Ruth Meléndez vive un calvario desde hace varios años; sobre todo, tras el nuevo brote del turno y no puede hacer una vida normal. No puede alimentarse, le cuesta respirar y hablar y está perdiendo peso rápidamente a causa de que no puede ingerir alimentos.