Niño invidente recibió libros en braille y podrá seguir estudiando

Ángel Gabriel Huamuru Guerrero es un menor de 13 años con discapacidad visual y su sueño es ser médico. Para que pueda lograr su objetivo tiene que estudiar, pero en el acceso a la educación hay barreras que tiene que enfrentar: la falta de profesores y colegios preparados para niños invidentes y libros en braille.

Ante esta necesidad, el pequeño Ángel con el apoyo de su madre, la señora Giuliana Guerrero, se comunicó a través del aplicativo del Rotafono e hizo público su pedido.

“Por favor envíen libros en mi sistema braille, porque a mí me encanta leer y en Perú no hay esos libros que yo quiero, no hay accesibilidad”, dijo Ángel.

Este llamado fue escuchado por las instituciones y facilitaron a que el pequeño pueda obtener libros de matemáticas, comunicación, historia, geografía, comprensión lectora y otras materias que le ayudarán a seguir estudiando.