Trujillo: menor con discapacidad visual pide apoyo para acceder a libros en braille y poder estudiar

Ángel es un amante de la lectura

Ángel Huamuru manifestó que es un aficionado a la lectura desde muy pequeño, pero que ya leyó todo lo que ha podido conseguir o lo que le han dado. Además, no tiene una gran cantidad de elegir, ya que no son muchos los libros que se han escrito en braille y no todos los tiene al alcance.

Por dicha razón, pidió apoyo a las autoridades o las instituciones para que le donen o presten libros en dicho sistema. Por su invidencia, necesita de la cecografía para poder leer y, de esta forma, seguir aprendiendo, ya que se encuentra en pleno desarrollo; está en segundo de secundaria en el colegio.

“Quisiera hacer un pedido sobre libros en braille, que son libros en sistema de niños con discapacidad visual, los cuales son pocos accesibles acá en Perú. Son muy difíciles de encontrar; por eso quisiera pedir para que yo lea”, manifestó el joven Ángel Gabriel.