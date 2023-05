Padre de familia es reportado como desaparecido tras tomar un colectivo de Mala a Lima

Hijos pensaron que estaba trabajando

Ella sostuvo que su papá trabaja empresa de transporte y asumió que estaba trabajando, ya que su teléfono estaba apagado. Al día siguiente seguía igual observaron que estaba conectado al WhatsApp y eso le pareció raro. Asimismo, declaró que fue a Villa El Salvador a hacer la denuncia, pero no se la aceptaron.

Las autoridades de la comisaría le dijeron que no porque la última vez donde había sido visto fue en Mala. Por lo que, tuvieron que poner la denuncia policial en dicha ciudad. Por otro lado, fue junto a su hermano a la compañía donde laboraba y le revelaron que no se presentó a trabajar el jueves 25 y que no avisó nada.

Sus compañeros y jefes también se mostraron preocupados, y su familia preguntó a sus compañeros si sabían algo de su padre, si tenía otra familia o estaba en algún viaje, pero le dijeron que no tenían información alguna. Mientras tanto, seguía viéndose conectado al WhatsApp, pero su celular sonaba apagado.

Sus familiares no han tenido ninguna clase de información sobre su paradero, así que no saben dónde puede estar. Por ello, solicitan apoyo de las autoridades policiales para buscarlo y de la sociedad en general para que de todas las pistas que tengan sobre Vicente Yaya. Para comunicarse pueden llamar a los siguientes teléfonos: 948630453 o al 995134885.