Padre de familia solicita donantes de sangre para su hija que padece de leucemia linfoblástica

Testimonio del padre

"Mi nombre es Manuel Martínez Paiva, procedente del distrito de Bernal, provincia de Sechura, departamento de Piura. Pido a ustedes ayuda para mi pequeña hija Camila Marlene Martínez Amaya, la cual fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda tipo B y hoy en día sigue internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Lima”, declaró.

“Solicito donantes de plaquetas y de sangre tipo O+, para que pueda ser tratada sus quimioterapias y pueda seguir la estabilidad de mi pequeña hija. Hoy día me dieron la noticia de que ha entrado en convulsiones. Ruego ustedes me puedan ayudar a buscar donantes”, agregó.

“El hospital me comunica que no puedo aumentar una plaqueta, yo tengo que todos los días ver y no puedo ni dormir buscando donantes de sangre. Acá en la capital muchos se aprovechan vendiendo sus plaquetas y su sangre, y yo no cuento ya con dinero. Aunque sea un donante de plaquetas porque acá no se puede donar más", sostuvo.