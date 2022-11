Padre pide ayuda para conseguir silla de ruedas y pañales para su hijo con espina bífida

Mira también Santa Rosa de Quives: Familia denuncia desaparición de adulto mayor con hipertensión y arritmia cardíaca

El padre de familia Angel Huilcahuamán solicitó ayuda a través del Rotafono para que su hijo Jack reciba una silla de ruedas y pañales. Además, pidió el apoyo por parte del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

El menor de edad, que padece de espina bífica y cuenta con el carné amarillo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), se encuentra en rehabilitación tras varias operaciones en Cusco y en el Hospital del Niño en Lima.

"A raíz de la COVID-19 yo perdí todas mis pertenencias por una deuda de alquiler, mi hijo y yo nos quedamos en la calle, entonces no pude cubrir todos los gastos, ahora necesita una silla de ruedas y pañales. Le puse prendas y mantas limpias y le di infección urinaria, por eso me han pedido que use pañales. Por su diagnóstico tiene incontinencia urinaria y a veces retiene la orina (...) los niños que tienen espina bífida les mucho infección urinaria", relató.