Pasajeros siguen varados en las carreteras de Arequipa, Ucayali y Apurímac

Mercados de Ucayali sin poder abastecer

La región de Ucayali también fue víctima de los bloqueos en diversos tramos de la carretera Federico Basadre. Francisco Aliaga es un empresario avícola que lleva varado diez días en la zona y sus pérdidas materiales y económicas son enormes; por ello, pide ayuda a las autoridades para que pongan orden.

Del mismo modo, señaló que como se encuentra en la selva no los han tomado mucho en cuenta porque el Gobierno se ha concentrado en el sur y centro del país. No obstante, el problema no solo lo tiene ella o las demás personas varadas, sino que, al no entrar productos, los mercados se han quedado sin stock.