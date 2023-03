Piura: familia busca a anciano que desapreció tras intentar cruzar el río en San Juan de Bigote

Más de una semana desaparecido

Desde ese día no saben nada del señor de la tercera edad, quien vive con sus cinco hijas en el departamento piurano. Él tiene otros dos hijos que viven en Lima, pero viajaron hacia Morropón para continuar con la búsqueda de su padre, cuya desaparición ya fue reportada a la Policía Nacional.

Julio Santos Cruz tiene unos ojos de color gris, boca mediana, nariz motosa, el cabello de color blanco, posee una contextura delgada y mide 1.60 metros. Además, lleva una sortija en uno de sus dedos y no tiene dentadura. Aquel día vestía con un short negro y unas zapatillas blancas.

Su hijo, Ricardo Santos, exhortó a que las autoridades vayan a la zona del caserío Faical para que colaboren con la búsqueda del Sr. Julio. Hasta el momento no han ido y solo entre su familia no se da abasto para encontrarlo; sobre todo, porque la zona es muy grande y algunos lugares no son accesibles.