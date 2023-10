Piura: vendedor de periódicos es reportado como desaparecido desde hace cinco días

Adulto es un humilde repartidor de periódicos

El adulto hace este trabajo desde hace varios años y la gente de la zona lo conocen. Su familia recalcó que es una persona tranquila, que no ha tenido ningún problema con nadie, no suele tomar ni ha protagonizado algún escándalo. Por ello, les llamó la atención que no regrese a su vivienda.

Este último lunes una señora avisó a las autoridades que encontró unas cosas que no le pertenecían en su ganado, ubicado en entrada de Narihualá. Los familiares acudieron al lugar y vieron que se trataba de la bicicleta de Raúl Chero. También, hallaron varios periódicos tirados sobre la tierra.

Del mismo modo, el señor Seferino recalcó que esa zona forma parte del recorrido que hace su sobrino. Por ello, continuaron con la búsqueda del desaparecido en los alrededores de esta zona, pero no encontraron otra evidencia o pista alguna sobre el posible paradero de Chero Sosa.