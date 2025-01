Puente Piedra: menor de 16 años desaparece tras salir de su casa hacia rumbo desconocido

Stephany Laurente More es una madre de familia que se encuentra desesperada debido a que su hija llamada Analy Laurente More está desaparecida desde la madrugada de este último lunes 27 de enero. Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer la denuncia pública y solicitar apoyo para ubicarla lo antes posible.

La señora contó que aquel día se levantó antes de las 8.00 a. m. y se percató que su pequeña no estaba; por lo que, la buscó por todos los ambientes de su hogar y no la encontró. Su esposo llegó a esa hora de trabajar, ya que lo hace de madrugada y le dijo que no la había visto.