Puente Piedra: padres de niña de 6 años no encuentran vacante en escuelas desde diciembre

Pedido para que acepten a la menor

A pocos días del inicio de clases, la menor sigue sin estar matriculada en ningún colegio. Los padres tienen el temor que la pequeña de seis años pierda el año escolar debido a la falta de vacantes en los centros educativos del distrito.

Debido a esta situación, el señor Lenin junto a su esposa piden al Ministerio de Educación que pueda asistirlo y, de esta forma, la niña sea matriculada. “Ahora estoy triste, porque no encuentro alguna vacante. Mi hija no podrá estudiar y me preocupa”, finalizó el padre de familia.

