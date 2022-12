Puno: anciana de 70 años que sufrió un infarto cerebral está varada en el aeropuerto Juliaca

Pide ayuda para conseguir vuelo humanitario

La señora Allison Baños contó que su abuela sufrió un infarto al cerebro hipotálamo recientemente y está tomando medicamentos. Asimismo, la altura podría hacerle daño y se le están acabando sus pastillas. Ellas no pueden salir y sus remedios no lo venden en cualquier lugar.



La mujer pide ayuda inmediata para su abuela Zenobia y toda la gente que está en el aeropuerto de Juliaca porque tampoco cuentan con sustento económico para sobrevivir. También dijo que las aerolíneas las han dejado abandonadas y las condiciones que se encuentran son deplorables.

“Estamos varados desde el miércoles a las 5.00 a. m. Estoy acá con mi abuela, que se le va a acabar su medicina, se le va a acabar este domingo. Acá estamos alrededor de 60 personas y no nos hacen caso, nadie nos ayuda, estamos durmiendo en el piso, hemos puesto cartones, tapetes para limpiar zapatos para poder descansar porque nadie nos hace caso”, narró Allison.

“Ninguna autoridad del aeropuerto, no hay nadie, las aerolíneas no nos dieron la cara, simplemente cancelaron y se fueron, ni siquiera nos dijeron algo, solamente por correo. Hay gente que no sabe manejar correo y no cómo es su vuelo, queremos que nos ayuden con un vuelo humanitario para poder irnos. Hay niños y ancianos y queremos ir a Lima”, agregó.