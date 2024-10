Independencia: madre solicita apoyo para tratamiento de su hija tras un accidente

Una madre de familia, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para el tratamiento de su hija Margaret Medina Fajardo, de 20 años, quien no puede caminar con facilidad tras ser atropellada por una camioneta pequeña de carga en la intersección de la calle Las Guabas con la avenida Las Almendras, en el distrito limeño de Independencia.

Delia Fajardo, madre de la joven, explicó que el 1 de julio su hija salió de casa con dirección al mercado local. Al cruzar la pista, un camión pequeño de carga con placa ABY706 de color blanco, la atropelló con la parte delantera, haciéndola caer en la calzada.

Según relató Delia, el vehículo impactó su pierna izquierda, y la llanta pasó sobre su pie derecho. Inmediatamente, llevó a su hija a la comisaría de Independencia para presentar la denuncia, aunque el conductor no fue identificado.

Posteriormente, la trasladaron a la clínica Jesús del Norte, donde, a pesar de continuar con dolor debido a las lesiones, le dieron de alta seis días después de su internamiento.

La madre mencionó que el SOAT ha estado cubriendo alrededor de 2 meses de descanso, pero recientemente la aseguradora de Interseguro, les comunicaron que no están de acuerdo en continuar pagando el descanso, y su caso ha sido derivado al Instituto Nacional de Rehabilitación.

Delia se muestra preocupada porque su hija Margaret no puede trabajar ni estudiar debido al intenso dolor en su pierna izquierda y cadera, que le impide caminar con normalidad.

“Ya no sé a quién preguntar, estoy desorientada y no sé qué hacer. El SOAT ya no nos quiere pagar el descanso. Mi hija no trabaja y ha perdido la oportunidad de continuar en la universidad”, expresó.

Delia también comentó que, antes del accidente, su hija se dedicaba a vender polos que ella misma tejía y tenía una beca en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), donde estudiaba psicología, pero se ha visto obligada a dejar la universidad por las dificultades para movilizarse.

“Tengo discapacidad severa. Yo quiero que le hagan exámenes más exhaustivos. Mi discapacidad no me permite darle a mi hija todo lo que necesite”, agregó la madre, quien finalizó pidiendo ayuda a las autoridades correspondientes para que puedan evaluar su caso.