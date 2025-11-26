menu
San Borja: encuentran a adulto mayor con Alzheimer que escapó de una casa de reposo

Rotafono de RPP | ¡Buena noticia! Don Ángel Canches fue hallado hoy en una chacra del distrito limeño de Puente Piedra, luego de que fuera reportado como desaparecido hace dos días.
| | Laura Urbina Saldaña
Ángel Canches ha sido atendido por paramédicos y pudo reencontrarse con sus familiares.

Fuente: Cortesía.

Después de dos días de angustia, don Ángel Rodolfo Canches Flores, de 68 años, apareció hoy en una chacra del distrito limeño de Puente Piedra, luego de que se perdiera al escapar de una casa de reposo en San Borja.

Ana Belén Díaz dijo que su suegro Ángel Canches, quien sufre de Alzheimer severo, ha sido atendido por paramédicos y pudo reencontrarse con sus familiares, quienes lo buscaban con desesperación desde el lunes 24 de noviembre.

El adulto mayor pudo volver a ver a su hijo y a sus parientes, quienes habían recorrido las calles de San Borja y hospitales, después de que personal del albergue reportara su desaparición.

Don Ángel Rodolfo salió de una casa de reposo el último lunes a las 10:21 de la mañana, debido a que el personal dejó la puerta sin seguro. Desde ese momento empezaron las labores de búsqueda, las cuales concluyeron hoy al encontrarlo sano y salvo en Puente Piedra.

A través del Rotafono de RPP, la familia del señor Ángel había solicitado ayuda a la comunidad, a los agentes de la Policía Nacional y de Seguridad Ciudadana, dado que el adulto mayor necesita un cuidado especial y requiere tomar sus medicamentos debido a su condición de salud.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Encuentran a adulto mayor Abuelito con Alzheimer Rotafono Puente Piedra San Borja Adulto mayor escapa de casa de reposo
