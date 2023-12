San Juan de Lurigancho: adolescente de 15 años está desaparecida tras recoger a hermanos del colegio

Vecina alertó la desaparición de Milen

La ciudadana manifestó que la adolescente dejó sus celulares en su vivienda y que esa bolsa no era de basura, ya que contenía ropa nueva regalada por una de sus tías. También, detalló que no dejó ninguna carta o detalle sobre su paradero. Desde esa fecha, la madre de familia no sabe nada de la menor.

La adulta de 33 años sostuvo que su hija conoció a un hombre por internet hace año y medio aproximadamente y que hace un mes se lo presentó en su casa. Ellos solían salir y a la mamá le incomodaba porque pasaban muchas horas en la calle y se demoraban mucho. Además, dijo que Milen le confirmó que se trataba de su enamorado.