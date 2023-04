San Juan de Lurigancho: adolescente es reportada como desaparecida tras salir rumbo a su colegio

La menor salió al colegio

La adolescente salía normalmente de su vivienda a las 12.30 p. m. rumbo a la escuela y su madre siempre se comunica con los auxiliares del salón para verificar su asistencia. Fue a las 3.30 p. m. aproximadamente cuando las autoridades del colegio le confirmaron que no acudió.

Pese a ello, la mamá conversó aparentemente con su hija a través del Messenger de Facebook y ella le dijo que supuestamente estaba bien, junto a una amiga, pero que no iba a regresa a su hogar. Teresa Rivasplata quiso hacer la denuncia el mismo lunes, pero los policías le indicaron que debía esperar el proceso y después cuatro días la atendieron.

La mujer manifestó que no pudo obtener alguna información del paradero de Angely y que no está seguro si la que escribió vía redes sociales era ella. Ahora, sus cuentas están bloqueadas y no tiene idea de cómo ubicarla, pues ya no puede hablarle. Por ello, piden toda la ayuda posible de las autoridades y de la comunidad en general.