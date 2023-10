San Juan de Lurigancho: ciudadana recibió mordida de un perro denuncia que no la vacunaron

Le dijeron que no necesitaba vacunarse

La afectada fue rápidamente a la posta ya antes mencionada, donde la atendieron y le dieron algunos medicamentos. Sin embargo, cuando la madre de familia preguntó por la vacuna que tenía que aplicarse, la especialista le señaló que “no ameritaba” que se la ponga.

La mujer no se quedó tranquila y acudió a otra posta un poco más lejana de su localidad y le indicaron que sí necesitaba vacunarse. Asimismo, le dijeron sí contaban con la dosis respectiva, pero que lamentablemente no le correspondía a ese establecimiento de salud por la lejanía en qué ella y el can, que la atacó, vivían. Además, a ambos se le tenía que hacer seguimiento.