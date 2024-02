Dos menores desaparecen tras salir a comprar a una tienda en San Juan de Lurigancho

Menores sí llegaron a la panadería

Cabe mencionar que esta panadería se encuentra en las inmediaciones de la Estación Pirámide del Sol, de la Línea 1 del Metro de Lima. La señora Leslie confirmó varias horas después que ambas adolescentes sí llegaron al establecimiento, pero que su hija solamente preguntó por pan, pero no compró nada.

Al ver que Anjally y Marina no retornaban a su vivienda, la ciudadana mandó a su hijo a buscarlas, pero no tuvo éxito, pese a que recorrió varias calles aledañas. En un principio, ella no pudo salir porque no tenía la llave, pero cuando retornó el menor; alrededor de las 10.00 p. m., sí se fue. Pero, la historia fue la misma, ya que no la halló por ningún lado.

Es entonces que fue a la comisaría más cercana para poner las denuncias respectivas, pues desconoce el posible paradero de las dos niñas. Ella solicita todo el apoyo posible de parte de las autoridades, para que amplíen la búsqueda y hagan las investigaciones correspondientes.