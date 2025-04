San Juan de Lurigancho: familia busca a menor que desapareció cuando iba rumbo a su colegio

Diana Licas se comunicó con el Rotafono de RPP debido a que se encuentra desesperada por ubicar a su hija Mariana Huaytalla Licas, de 16 años, quien desapareció el pasado martes 15 de abril tras salir de su casa con rumbo a su colegio, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.



El hecho se dio al promediar las 12:50 de la tarde, cuando la menor salió desde su vivienda, situada en el asentamiento humano Cinco de Noviembre con dirección a la Institución Educativa "Alejandro Sánchez Arteaga", pero no llegó a la escuela.

La madre esperaba que su hija retorne en la hora de llegada habitual; no obstante, Mariana Huaytalla no retornó a casa y no llevó su celular, por lo que se desconoce su paradero.

Dina Licas ha puesto la denuncia ante la comisaría de Bayóvar y pide que la Policía Nacional intensifique la búsqueda para encontrar a su hija lo más pronto posible.