San Juan de Lurigancho: hallan a escolar de 14 años que estuvo desaparecida durante dos días

Buena noticia. La escolar Brittany Bardales de 14 años ya se encuentra en su hogar, luego de que fuera encontrada en el distrito limeño de Chorrillos, después de que se reportara su desaparición el último domingo 14 de diciembre en San Juan de Lurigancho.

Gabriela Lizana contó que su hija fue hallada cerca de la playa La Chía el domingo por la noche por una vendedora ambulante que la albergó en su casa hasta que pudo contactarse con ella.

Tras varios días de angustia, la señora Gabriela se reencontró ayer con su hija en la comisaría de Chorrillos, donde dejaron constancia de que la menor está sana y salva.

“Mi hija ya se encuentra conmigo. Muchas gracias por su apoyo difundiendo las imágenes de mi hija”, expresó.

Hace unos días, la madre de familia presentó una denuncia ante la comisaría de Bayovar para que se inicien las investigaciones, pues su hija salió de su casa tras una discusión. Además, acudió al Rotafono de RPP para buscar la ayuda de la comunidad.