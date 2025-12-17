menu
San Juan de Lurigancho: hallan a escolar de 14 años que estuvo desaparecida durante dos días

Rotafono de RPP | Tras dos días de angustia, Brittany Bardales se reencontró su madre en la comisaría de Chorrillos.
| | Laura Urbina Saldaña
Gabriela se reencontró con su hija en la comisaría de Chorrillos, donde dejaron constancia de que la menor está sana y salva.

Buena noticia. La escolar Brittany Bardales de 14 años ya se encuentra en su hogar, luego de que fuera encontrada en el distrito limeño de Chorrillos, después de que se reportara su desaparición el último domingo 14 de diciembre en San Juan de Lurigancho.  

Gabriela Lizana contó que su hija fue hallada cerca de la playa La Chía el domingo por la noche por una vendedora ambulante que la albergó en su casa hasta que pudo contactarse con ella.  

Tras varios días de angustia, la señora Gabriela se reencontró ayer con su hija en la comisaría de Chorrillos, donde dejaron constancia de que la menor está sana y salva.

“Mi hija ya se encuentra conmigo. Muchas gracias por su apoyo difundiendo las imágenes de mi hija”, expresó.

Hace unos días, la madre de familia presentó una denuncia ante la comisaría de Bayovar para que se inicien las investigaciones, pues su hija salió de su casa tras una discusión. Además, acudió al Rotafono de RPP para buscar la ayuda de la comunidad.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: | Fuente: Rotafono

Hallan a escolar Encuentran a adolescente Rotafono San Juan de Lurigancho Chorrillos
